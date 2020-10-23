Кострома, , 17:04 — REGNUM Осенние каникулы в школах Костромской области пройдут по плану. Об этом со ссылкой на доклад директора регионального департамента образования Ильи Морозова сообщает пресс-служба губернатора.

Кадр из фильма «Каникулы строгого режима», реж Игорь Зайцев

Каникулы в костромских школах начнутся в разное время: половина общеобразовательных учреждений уйдёт на отдых с 24 октября по 4 ноября, остальные ребята получат «отпуск» от учёбы позднее — с 31 октября по 8 ноября. Каникулы будут длиться от 7 до 9 дней, их продолжительность определят отдельно в каждой образовательной организации.

Необходимости увеличивать сроки осенних каникул нет — по словам Морозова, ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах региона «стабильна» и «управляема». Количество детей, которые находятся на карантине, за первую четверть снизилось в два раза — с 1000 до 500 человек. Кроме того, ни одной школы, закрытой на карантин, в области нет.

В период каникул в школах откроются дневные лагеря. В целях безопасности для ребят не будут организовывать массовые мероприятия даже на открытом воздухе, экскурсии и любые выезды за пределы региона так же остаются под запретом.

Контролировать «праздное времяпрепровождение» школьников в торговых центрах и других общественных местах будут группы из полицейских, работников системы образования и Комиссии по делам несовершеннолетних.

Отметим, что в нескольких регионах России осенние каникулы для школьников решили сделать 14-дневными. Главной причиной корректировки сроков школьных каникул является неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.