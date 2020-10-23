Пермь, , 17:01 — REGNUM В Пермском крае поставили первые семь прививок от коронавируса. Добровольцами стали медики и эпидемиологи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вакцина от коронавируса Permkrai.ru

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Одним из первых привившихся стал главный внештатный эпидемиолог краевого минздрава Кирилл Овчинников. Он отмечает, что первыми вакцину получат медики. Затем её начнут вводить педагогам и соцработникам.

Через 21 день после прививки человеку сделают ревакцинацию. Как сообщало ИА REGNUM, пробную партию вакцины Прикамье получило в сентябре. А массовую вакцинацию намерены начать в России уже в 2021 году.