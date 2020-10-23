Архангельск, 23 октября 2020, 17:01 — REGNUM Сроки вакцинации населения Архангельской области пока не определены. Об этом на брифинге заявил глава регионального минздрава Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Он напомнил, что регион получил 42 дозы для медработников. Всего в Архангельской области планируют привить 945 работников здравоохранения.
Глава штаба по коронавирусу Артем Вахрушев напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности:
Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса хранится на складе фармкомпании — в учреждениях региона условия для ее хранения пока не созданы.
Напомним, в Архангельской области за минувшие сутки выявили 272 новых случая заболевания COVID-19.