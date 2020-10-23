Архангельск, , 17:01 — REGNUM Сроки вакцинации населения Архангельской области пока не определены. Об этом на брифинге заявил глава регионального минздрава Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он напомнил, что регион получил 42 дозы для медработников. Всего в Архангельской области планируют привить 945 работников здравоохранения.

«Мы ожидали, что к концу осени — началу зимы вакцина будет готова к использованию среди большого количества населения, но сейчас мы находимся на этапе, когда получили только первую партию. Вероятнее всего, в начала года будет более объективная информация о том, когда будет реализована вакцинация в том объеме, в котором она должна быть», — заявил глава минздрава.

Глава штаба по коронавирусу Артем Вахрушев напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности:

«Не стоит в ближайшее время ждать массовой вакцинации, нужно думать о мерах безопасности, чтобы до этой вакцинации дойти всем дружно живыми и здоровыми».

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса хранится на складе фармкомпании — в учреждениях региона условия для ее хранения пока не созданы.

Напомним, в Архангельской области за минувшие сутки выявили 272 новых случая заболевания COVID-19.