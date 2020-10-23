Псков, , 17:06 — REGNUM Власти Псковской области до 30 ноября продлили ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Введены и новые ограничения. Так, жители не смогут до утра сидеть в кафе и барах, а также курить там кальян. Соответствующее распоряжение 23 октября подписал губернатор Михаил Ведерников.

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Согласно документу, с 26 октября в Псковской области разрешенные массовые мероприятия должны проводиться исключительно в период с 06:00 до 23:00 часов. Кроме того, предприятия общепита с этого дня в указанный промежуток времени также не должны оказывать услуги своим гостям, за исключением доставки еды на дом.

«В ночной период разрешена деятельность пунктов общественного питания на вокзалах, автостанциях, территориях аэропорта и автозаправочных станциях», — уточнено в документе.

Еще один запрет связан с курением кальянов. Вместе со вступление в силу 30 октября федерального закона о запрете использования кальянов в помещениях предприятий общественного питания, а также в иных местах, где уже действует запрет на курение табака, указом губернатора использование кальянов на период карантина запрещено и в других общественных местах.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 12 случаев больше, чем было зафиксировано сутками ранее.

По данным на 23 октября, в Псковской области госпитализировано 319 пациентов с COVID-19 и 220 с внебольничной пневмонией, с ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями — 14 человек.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 7011 инфицированных жителей, из них на сегодняшний день 4428 выздоровели, в том числе 17 за прошедшие сутки. 68 человек умерли.

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