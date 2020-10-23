Кострома, , 16:58 — REGNUM В Костромской области по причине отсутствия прививочного материала приостановлена бесплатная вакцинация взрослого населения от гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили несколько источников в департаменте здравоохранения региона.

«Первая партия вакцины поступила в регион 28 августа, в течение сентября — начале октября её израсходовали. В общей сложности бесплатную вакцинацию населения в передвижных мобильных комплексах и поликлиниках не проводят на протяжении трёх недель. Мы ждали поставку вакцины 8 октября, но её не было. Проблема в том, что объёмы населения, которое необходимо вакцинировать, растут каждый год, очевидно производители вакцины не успевают за потребностью. Выпущенную вакцину между регионами распределяет Минздрав, в первую очередь поставки идут в северные области, где зима наступает раньше всех. На нас, видимо, вакцины не хватило»

В официальном ответе департамента здравоохранения, направленном ИА REGNUM, не сообщается о причинах срыва поставки вакцины в регион. В документе указано, что вакцина поступает в Костромскую область «в плановом порядке в соответствии с госконтрактом», заключённым между Министерством здравоохранения с поставщиком вакцины ОА «Национальная иммунобиологическая компания».

«Поставки условно разделены на три этапа — сентябрь, октябрь и ноябрь. Действительно, госконтракт предполагает поставку следующей дозы вакцины до 31 октября. Чёткого графика нет, есть только временные промежутки, поэтому формально ничего не нарушено. Следующая поставка вакцины должна состояться 30 октября. Если она придёт, то уже на следующий день мы продолжим прививать население», — сообщили ИА REGNUM в департаменте.

Закончить прививочную кампанию от гриппа в регионе планировали до 1 ноября. Однако, по словам сотрудников профильного департамента, сроки сдвинутся ровно на месяц — до 1 декабря.

«Успеть привить всех до 1 ноября никак не получится, так что сроки сдвигаются на 1 декабря. Главное — сделать прививки населению не позднее, чем за три недели до начала пика заболеваемости, потому что именно за такой срок у людей формируется иммунитет. Если учесть, что пик наступит в середине января, мы всё успеем»

Всего в 2020 году в регион поступит порядка 379,5 тысячи доз вакцины, привить от гриппа планируется 60% жителей региона, включая детей.

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