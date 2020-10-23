Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 16:53 — REGNUM На Ямале Надымская центральная районная больница задержала до 40 дней выдачу бесплатных лекарственных наборов для пациентов с ОРВИ до 40 дней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Благодаря вмешательству прокуратуры в больницу поставлено 1460 взрослых и 422 детских наборов лекарств. Главному врачу медучреждения было вынесено предупреждение о недопустимости подобных задержек.

ИА REGNUM сообщало, что власти ЯНАО объяснили приостановку выдачи бесплатных лекарственных наборов выросшей в три-пять раз, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заболеваемостью ОРВИ. Органам здравоохранения пришлось в экстренном порядке запрашивать дополнительное финансирование и формировать контракты.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ЯНАО дали разъяснения по бесплатным лекарственным наборам