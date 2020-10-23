Москва, , 16:41 — REGNUM В Москве за пять дней 115 тыс. раз произведена регистрация посетителей ночных увеселительных заведений, из которых порядка 350 позднее были извещены о возможном контакте с носителями коронавируса, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Система чек-инов работает в ночных развлекательных заведениях Москвы с 19 октября. За первые дни работы системы QR-коды получили 1 470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений, а зафиксировано 115 тыс. чекинов. Шесть заболевших контактировали с 343 посетителями заведений. Все посетители получили уведомления», — цитирует агентство слова представителя штаба.

Напомним, в Москве введена система регистрации посетителей ночных заведений. Ограничений по количеству посетителей не вводится, система направлена на возможность информирования людей о вероятном контакте с заразившимися коронавирусом.

Инициаторами введения такой системы регистрации стали учредители ночных развлекательных заведений Москвы. Так как в условиях ночных клубов практически невозможно соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим, такая система позволит избежать их полного закрытия и сократить убытки этой сферы услуг.

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