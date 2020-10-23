Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Жителям Петербурга, оказавшимся под угрозой потери рабочего места в период пандемии коронавируса, могут предложить временную работу курьерами, почтальонами и сотрудниками отделений связи, операторами call-центров, кладовщиками, помощниками делопроизводителя, диспетчерами, помощниками социального работника, сборщиками изделий и по другим профессиям. Кроме того, городская Служба занятости предложит уже потерявшим рабочее место петербуржцам участие в общественных работах, в том числе на крупных предприятиях.

Как сообщили 23 октября в Смольном, на временную занятость могут быть оформлены сотрудники предприятий и организаций, которых уведомили о сокращении, отправили в отпуск без сохранения зарплаты, или работающие на предприятии, где введен неполный рабочий день или приостановлена деятельность.

На общественные работы могут быть трудоустроены как официально безработные, так и граждане в статусе ищущих работу. Для всех категорий обязательным условием является постоянная или временная регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Как отмечают власти, набор сотрудников уже ведут «Почта России», пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской Фасад», садово-парковое предприятие «Выборгское», институт строительного проектирования «Геодизайн», «Хлебный завод «Арнаут», строительный дом «Петрович». Список работодателей будет расширяться.

Зарплата занятых на общественных работах и временно занятых должна быть не менее 19 000 рублей в месяц (за 40 рабочих часов в неделю).

«Федеральный центр поддержал наши предложения и выделил средства на трудоустройство потерявших работу. Сейчас запускаем программы. Наш долг — поддержать петербуржцев и снизить напряженность на рынке труда», — заявил губернатор Александр Беглов.

Принявшие временных сотрудников работодатели получат от Службы занятости компенсацию — по 15 769 рублей на каждого работника в месяц.

«По прогнозам Службы занятости в программе могут принять участие 2500 человек. Из них 1000 смогут трудоустроиться временно, а 1500 — будут оформлены на общественные работы», — отметили в Смольном.

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