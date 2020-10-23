Пермь, , 16:30 — REGNUM Пермский край получит крупную партию противовирусных препаратов и антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Более 90 тыс. упаковок уже отправлены из Курска представителями компании «Фармстандарт». Среди них больше 50 тыс. «Арбидола» (100 мг), также 30 тыс. «Арбидола» (50 мг) плюс 10 тыс. антибиотика «Азитромицин». Уже на следующей неделе их надеются распределить по аптекам региона.

Запасов должно хватить на месяц. Также одна из аптечных сетей региона ожидает крупную партию таких лекарств, как «Левофлоксацин», «Парацетамол» и «Цефтриаксон».

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