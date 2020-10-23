Грозный, , 16:29 — REGNUM Законодательное собрание Чеченской Республики обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить столице субъекта звание «Город трудовой доблести».

«Сегодня в ходе 106-го заседания парламента ЧР мы единогласно приняли решение об обращении к президенту России с ходатайством о присвоении городу Грозному почётного звания РФ «Город трудовой доблести». <…> Грозный и его жители внесли достойный вклад в Великую Победу», — написал спикер парламента Магомед Даудов после заседания, на котором было принято обращение на имя главы России.

Депутаты мотивировали свою просьбу тем, что в годы Великой Отечественной войны Грозный бесперебойно снабжал Красную Армию качественными горюче-смазочными материалами, производил разного рода вооружения и ремонтировал боевую технику, чем приближал победу над фашизмом.

Напомним, городу Грозному пять лет назад было присвоено звание «Город воинской славы».

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