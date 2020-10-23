Липецк, , 16:23 — REGNUM В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 23 октября. Сутками ранее сообщалось о 78 новых носителях.

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Лидирует по суточной заражаемости областной центр, где подтверждено 24 случая заражения, а также Елец и Грязинский район, там выявили по 11 носителей. 67 человек в регионе завершили лечение от COVID-19.

На 23 октября положительные результаты тестов на коронавирус в регионе получили 7438 человек, 6233 человека выздоровели, 64 человека умерли. На лечении находится 1141 человек: 413 человек находятся в стационарах, 728 лечатся на дому.