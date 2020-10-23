Элиста, , 16:18 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией, после COVID-19 выздоровел 71 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 23 октября.

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Лечение в COVID-стационарах получают 793 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 22 человека. На самоизоляции находятся 3 тыс. 993 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 8 тыс. 420 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 тыс. 53 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 90 человек.

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