Чебоксары, , 07:34 — REGNUM Чувашия отметит трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей в первые годы Великой Отечественной войны акцией памяти «Строителям безмолвных рубежей», которая состоится 28 октября в полдень в Театре оперы и балета. 79 лет назад, 28 октября 1941 года, на территории Чувашской АССР началась мобилизация населения не моложе 17 лет на возведение Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу.

Тему строительства оборонительных рубежей в Чувашии и забытого подвига в тылу ИА REGNUM ведёт более пяти лет, а в год 75-летия Великой Победы проект поддержал на государственном уровне глава республики Олег Николаев, подписав 9 мая указ об объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Республиканские СМИ отмечают памятное событие серией публикаций, а «Национальная телерадикомпания Чувашии» подготовила короткий фильм с участием героев — тружеников тыла, который покажут на торжественном мероприятии в Театре оперы и балета.