Астрахань, , 16:16 — REGNUM В Астраханской области за минувшие сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавируса, сообщил 23 октября региональный оперативный штаб. По состоянию на 22 октября сообщалось о 102 новых случаях заражения. Коэффициент распространения инфекции — 1,35.

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В регионе за сутки в статистику включено два новых случая смерти пациентов с COVID-19 — оба заболевших скончались в августе в инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы, это жительницы Астрахани 1942 года рождения и 1962 года рождения.

Всего на 23 октября, по данным министерства здравоохранения, в Астраханской области зарегистрирован 8731 подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 7195 человек, у которых COVID-19 был подтвержден положительным результатом теста. 153 человека умерли.