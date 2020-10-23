Саранск, , 16:12 — REGNUM Осенние школьные каникулы в Мордовии начнутся на один день раньше намеченного срока. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Так, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября.

23 октября, по рекомендации минобразования республики, уроки в 5−11 классах проходят в дистанционном формате. Для учащихся начальной школы уроки проводятся в очном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в республике выявили 64 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7726 случаев. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1271 человек.