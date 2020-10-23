Москва, , 16:09 — REGNUM Порядка 200 тысяч больничных коек развернуто в стране для пациентов с COVID-19, сообщил 23 октября российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на Евразийском экономическом форуме.

Мурашко «На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто уже около 200 тысяч коек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заразиться COVID-19 могут люди в любом возрасте.

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