Москва, 23 октября 2020, 16:09 — REGNUM Порядка 200 тысяч больничных коек развернуто в стране для пациентов с COVID-19, сообщил 23 октября российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на Евразийском экономическом форуме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заразиться COVID-19 могут люди в любом возрасте.
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