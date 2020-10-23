Йошкар-Ола, , 16:06 — REGNUM Республиканская станция переливания крови в Марий Эл со 2 ноября начнет проводить забор крови у жителей региона для выявления антител к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Обследования на выявление антител классов Jg M и Jg G будет проводиться методом ИФА (иммуноферментный анализ). В исследовании могут принять участие лица без симптомов респираторных инфекций. При себе необходимо иметь паспорт и защитную маску.

Исследование будет проходить в будние дни с 8:00 до 12:00 мск на платной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 октября в республике с начала наблюдения выявили 5733 случая заражения коронавирусом. Из общего числа бессимптомно заболевание перенесли и переносят 752 человека (13,1% в структуре заболевших), в легкой форме инфекцию переносит 2901 носитель — 50,6%, состояние средней тяжести зафиксировано у 1811 носителей (31,6%), тяжелое — у 269 человек (4,7%).