Оренбург, , 16:02 — REGNUM В Оренбургской области за 22 октября зафиксирован 171 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Ранее, за 21 октября, было выявлено 170 заразившихся. Всего за период пандемии в регионе обнаружили 16 166 носителей. Из них 13 984 уже выздоровели.

В стационарах с COVID-19 находятся 1 322 пациента. Из них 219 в тяжёлом состоянии, а 29 подключены у аппаратам ИВЛ.