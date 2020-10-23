Ханты-Мансийск, , 16:01 — REGNUM В Югре неработающим пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми и семьям с детьми инвалидами в период пандемии коронавирусной инфекции и в связи с 90-летием Ханты-Мансийского автономного округа выдадут подарочные наборы. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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Продовольственный набор состоит из 13 позиций, его общая стоимость — две тысячи рублей.

До 1 декабря 2020 года данную адресную социальную помощь получат около 63 тысяч жителей ХМАО.