Тбилиси, , 16:05 — REGNUM В связи с тем, что в Грузии сильно выросли показатели распространения коронавируса, она теперь находится в «красной зоне». Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 23 октября заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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Как отметил врач, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки, при расчете на 100 тыс. населения, выросло до 26.

«В течение последних двух недель количество новых случаев на сто тысяч населения достигло 26, то есть мы, согласно условному «светофору», перешли из «оранжевой» в «красную зону», — заявил Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что, с учетом низких показателей распространения коронавируса, которые были в Грузии до сентября, общий показатель за время пандемии в стране является одним из самых низких в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 октября в Грузии было выявлено 24 562 носителя коронавируса. За последние сутки в стране выявили 1759 случаев заражения, что является антирекордом для страны.

В Грузии, по официальным данным, проживает около 3,7 млн человек.

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