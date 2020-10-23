Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Власти Нур-Султана планируют привлечь инвестора для окончания строительства линии легкорельсового транспорта Astana LRT. Об этом 23 октября заявил заместитель акима (главы) Нур-Султана Бахтияр Макен на площадке Astana Adaldyq Alany.

Строительство линии Astana LRT Astana.gov.kz

По его словам, в настоящее время власти столицы Казахстана ведут переговоры с потенциальными инвесторами из разных стран, в том числе из Китая и ОАЭ. Макен уточнил, что ясность в вопросе финансирования проекта появится в конце года.

Напомним, строительство линии легкорельсового транспорта в Нур-Султане началось в 2011 году. Проект был приостановлен из-за недостаточного финансирования. Кроме того, 20 октября начался суд по делу о хищениях при строительстве объекта.

Ранее сомнения по поводу состоятельности проекта высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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