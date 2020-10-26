Аддис-Абеба, , 09:10 — REGNUM Жителям Эфиопии может грозить тюремный срок до двух лет, если они намеренно нарушат ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице генеральной прокуратуры Эфиопии в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

В прокуратуре выразили обеспокоенность тем, что местные жители стали «чрезмерно расслабленными» после отмены чрезвычайного положения.

По действующим в Эфиопии ограничениям запрещено пожимать друг другу руки, появляться без маски в общественных местах, рассаживать более трех человек за столом или не держать расстояние в «два взрослых шага» друг от друга.

«Новый закон допускает штрафы и тюремное заключение на срок до двух лет для любого нарушителя ограничений», — говорится в заявлении генеральной прокуратуры.

«Будто COVID-19 больше нет, общественность не заботится о вирусе», — написала министр здравоохранения Эфиопии Лия Тадессе в соцсети Twitter. «Это может вызвать увеличение темпов распространения вируса и может представлять угрозу для нации», — подчеркнула она.

Правительство Эфиопии, второй по численности населения страны Африки ввело чрезвычайное положение в апреле, чтобы остановить распространение пандемии. Оно было отменено в сентябре.

Министерство здравоохранения Эфиопии зарегистрировало 91 118 случаев заболевания COVID-19, 1384 смертельных случаев и 44 506 случаев выздоровления. В Эфиопии также отложили региональные и парламентские выборы, намеченные на август, из-за вспышки болезни.