Махачкала, , 16:06 — REGNUM Общественный патруль по соблюдению масочного режима заработал в Дагестане. Волонтеры будут мониторить использование жителями средств индивидуальной защиты и проводить разъяснительную работу с населением, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

Накануне в Махачкале была организована работа пяти общественных патрулей, в которой приняли участие руководство молодежного ведомства, представители открытого молодежного правительства региона и волонтерских организаций. Мониторинг был проведен по улице Магомеда Ярагского, в одном из крупных торговых центров города и на территории трех рынков.

«В ходе общественного патруля волонтеры провели с махачкалинцами разъяснительную работу, напомнили им о важности использования медицинских масок, а также раздали листовки с информацией о мерах профилактики коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с сегодняшнего дня общественный патруль будет проводиться во всех городах и районах республики.

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