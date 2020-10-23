Москва, , 15:53 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции сделал министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом 23 октября сообщил журналистам глава департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

"Подтверждаю», — заявил он в ответ на вопрос о том, сделал ли себе прививку против SARS-CoV-2 глава Минпросвещения РФ.

Также Шатунов уточнил, что министр просвещение поставил себе прививку вакциной отечественного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время президент России Владимир Путин еще не привился от новой коронавирусной инфекции и сам сообщит об этом, когда поставит себе такую прививку.