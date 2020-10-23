Париж, , 15:53 — REGNUM Десять лет должен провести в тюрьме российский программист Александр Винник, обвиняемый в краже личных данных и вымогательстве, считает прокуратура Франции. Об этом заявила в суде прокурор в ходе заседания 23 октября.

«Винник должен быть приговорен к десяти годам тюрьмы и остаться под стражей», — считает прокурор.

Прокуратура также настаивает на применении к Виннику штрафа в размере €750 тыс. Требования ведомства были озвучены в заключительный день слушаний по делу российского гражданина. Его адвокат Фредерик Бело полагает, что около двух недель суд будет выносить приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, Винника задержали в 2017 году в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют российского гражданина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржи криптовалют. Впоследствии задержанного выдали Франции. В этой стране его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. Винник отрицает свою вину и настаивает на том, что выполнял обязанности технического специалиста.

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