Гент, Бельгия, , 15:40 — REGNUM Энтузиаст с ником ShinyHobo добавил в игру Baldur's Gate 3 несколько новых рас. Об этом 22 октября сообщило издание PCGamer.

Благодаря модификации ShinyHobo, игроки смогут создать себе персонажа одной из трёх новых рас: минотавра, гоблина или пожирателя разума. Скачать её бесплатно можно на сайте Nexus Mods.

Напомним, Baldur's Gate 3 — это ролевая игра от бельгийской студии Larian Studios. Сейчас проект находится на стадии «раннего доступа».

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