Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Свердловские колледжи и техникумы переходят на двухнедельный дистанционный режим. Об этом сообщили в оперштабе региона.

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Учебные организации пробудут на «дистанте» с 26 октября по 5 ноября 2020 года, передаёт портал «66.ру».

Указанные меры, уточняют в штабе, «позволят разорвать цепь социальных контактов» как у педагогического состава, так и у учащихся. Таким образом власти надеются «сохранить контроль» над эпидемиологической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 952 случая заражения коронавирусом.

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