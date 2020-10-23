Вашингтон, , 15:34 — REGNUM За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 72 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за минувшие сутки в стране выявили 72 792 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 411 262.

Также сообщается, что за это же время в США 839 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 223 059.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 3 353 056 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 62 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.