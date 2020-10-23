Архангельск, , 15:32 — REGNUM Архангельская область продолжает бить рекорды по суточному приросту заболевших COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 22 октября в регионе было выявлено 272 носителя опасного коронавируса.

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По данным штаба, в Архангельске было выявлено 114 заболевших, в Котласском районе — 77. Новые случаи регистрируются в Северодвинске, Новодвинске, Мирном, Коряжме, Вельском, Приморском, Няндомском и других районах области.

В статистику включены два завозных случая: инфекцию подтвердили у жителей Ненецкого автономного округа и Ростова, прибывших в Архангельскую область.

Всего на лечении с COVID-19 находится 5161 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в котласской больнице не хватает мест для пациентов с коронавирусной инфекцией — людей размещают в коридорах.