Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM Ростовский государственный медицинский университет реорганизует работу в целях увеличения приёма пациентов, нуждающихся в экстренной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

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"Это поможет в организации работы экстренной и неотложной помощи жителям Ростова-на-Дону, где много медучреждений перепрофилировано под COVID-госпитали или провизорные отделения для пациентов с внебольничными пневмониями и ОРВИ», — уточнили в медуниверситете.

Вуз готов принять пациентов в центры неврологии, кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Объём помощи будет увеличен после завершения реорганизации.