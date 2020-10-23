Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM После массовой драки и стрельбы на территории рынка Апраксин двор в центре Петербурга полиция провела профилактический рейд и изъяла из оборота сотни образцов контрафактной обуви и сумок. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Апраксин двор Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранним утром 20 октября из Апраксина двора был госпитализирован с огнестрельными ранениями из травматического пистолета мужчина, работающий на рынке. На месте для проверки были задержаны около 20 уроженцев разных азиатских стран.

После этого 22 октября сотрудники УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга провели профилактическое мероприятие на территории рынка. В ходе него были обнаружены товары сомнительного происхождения в трех павильонах.

Из незаконного оборота изъято более 200 пар обуви и около 30 сумок, которые продавались без сопроводительных документов и имели явные признаки контрафакта. Еще в двух торговых точках выявлена продукция с использованием чужих товарных знаков — это одежда, а также аксессуары для мобильных телефонов.

«По всем указанным фактам возбуждены дела об административном производстве, все изъятое направлено на экспертизу», — уточнили в ведомстве.

Помимо проверки легальности торговли сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного законодательства и правил дорожного движения. Всего документы проверены почти у 100 человек, из них более 50 иностранных граждан были привлечены к ответственности за нарушения режима пребывания в России. Также к административной ответственности за нарушения ПДД (правила остановки и стоянки) привлечены двое водителей.

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