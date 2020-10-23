Вашингтон, , 15:30 — REGNUM В мобильной игре Pokemon GO появился покемон с уникальной механикой эволюции. Об этом 23 октября сообщает издание Eurogamer.

Для того, чтобы эволюционировать покемона Фарфетчда игрокам предстоит пройти особое испытание — совершить 10 идеальных бросков в команде с этим существом. Если выполнить это требование, то он превратится в Сирфетчда.

Напомним, Pokemon GO — это мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймеры должны ловить различных покемонов, путешествуя по реальному миру.

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