Москва, , 15:25 — REGNUM Заражению коронавирусом подвержены все возрастные группы, но наибольший риск возникает среди пожилых людей. Об этом 23 октября заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ситуация с распространением инфекции в России остается напряженной. Попова призвала жителей России носить маски в транспорте, общественных местах, а также исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в России выявили 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 340 — за минувшие сутки, выздоровели 1,12 млн пациентов, скончались 25,5 тыс. человек.

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