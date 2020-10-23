Лилонгве, , 15:30 — REGNUM Верховный суд в столице Малави, Лилонгве, вынес приговор влиятельному бывшему члену правительства страны Улади Муссе. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По словам репортеров, бывшего министра внутренних дел Малави приговорили к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением.

Напомним, что Мусса был арестован за участие в пособничестве иностранным гражданам обманным путем приобрести паспорт Малави и гражданство страны, когда он занимал пост министра внутренних дел при бывшем президенте Джойсе Банде.

Трое бывших иммиграционных офицера, которым было предъявлено обвинение совместно с Муссой, также были осуждены на сроки от трех до шести лет.

Мусса — бывший депутат парламента, служивший на различных должностях в правительстве при четырех разных президентах. Его адвокат Пол Маулиди заявил, что будет обжаловать приговор.