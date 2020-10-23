Махачкала, , 15:33 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в растрате муниципальных земель, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе Следственного комитета России. В настоящее время чиновник отбывает срок по ранее вынесенному приговору.

По данным следствия, в 2016 году Джелилов незаконно бесплатно передал жителям Дербентского района три земельных участка общей площадью 3,5 тыс. кв. м, расположенные вдоль федеральной автодороги «Кавказ». Ущерб муниципалитету составил более 500 тыс. рублей.

Дело расследовало главное следственное управление СК России. В настоящее время оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года суд в Москве признал Джелилова виновным в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка, принадлежащего Дербентскому району, и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

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