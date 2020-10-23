Петрозаводск, , 15:33 — REGNUM В Президентском кадетском училище в Петрозаводске выявлен очаг коронавируса. Инфекцией заразились 40 учащихся и один преподаватель. Об этом 23 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Там уточнили, что первым заболевшим в образовательном учреждении оказался воспитатель, из-за положительного теста его еще неделю назад с симптомами респираторной инфекции госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.

Затем в результате тестирования были выявлены еще семь воспитанников, которые также госпитализированы. 22 октября еще 33 воспитанника получили положительные результаты теста на коронавирус.

«Таким образом, на утро 23 октября в училище 41 инфицированный, в том числе один воспитатель», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что из 40 кадетов, у которых был получен положительный результат теста, только у шести человек наблюдаются легкие симптомы заболевания: температура чуть выше 37 градусов, потеря обоняния. У остальных течение заболевание проходит без симптомов.

«Принято решение о переносе срока осенних каникул, также приняты меры по изоляции инфицированных, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция», — уточнили в оперштабе.

Как отметил в свою очередь начальник училища Андрей Макаревич, в ближайшее время в образовательное учреждение прибудет главный педиатр Вооруженных сил РФ, который даст необходимые рекомендации. Кроме того, будет проведено сплошное тестирование на COVID-19 воспитанников и персонала училища.

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Напомним, в начале сентября в Кемеровском президентском кадетском училище среди нескольких воспитанников выявили коронавирус. Кроме того, коронавирус подозревают у воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке.

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