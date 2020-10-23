Москва, , 15:23 — REGNUM В Москве пассажиры метрополитена получат право платить за проезд в два раза меньше. Об этом 23 октября сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Однако на скидку смогут рассчитывать далеко не все пассажиры и только в определённое время.

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«Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — уточнил градоначальник на своей странице в соцсети.

Собянин пояснил, что это пилотный проект. Он начнёт действовать со 2 ноября 2020 года и продлится до 2 июля 2021 года.

Мэр столицы добавил, что такой эксперимент проводится для снижения пассажиропотока в часы пик. Также Собянин полагает, что при этом горожане будут лучше соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на постоянной основе продолжается контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима на станциях Московского метрополитена. На сегодняшний день его осуществляют 20 сводных мобильных групп. Штраф составляет 5 тыс. рублей.

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