Тюмень, , 15:20 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище закрыто на карантин. Выход курсантов за пределы военного городка запрещён, сообщает ИА «Наш город» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

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Причина карантина не называется. Но говорится о дезинфекции помещений и регулярных медицинских осмотрах подкарантинных.

Отмечается, что курсанты и преподаватели обеспечены средствами защиты, учебный процесс проходит в дистанционном формате.