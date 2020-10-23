Пекин, , 15:20 — REGNUM Мобильную игру Call of Duty Mobile за первый год скачали больше 300 млн человек. Об этом представители Activision 22 октября сообщили на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ATVI_AB/status/1319304268655067136

Релиз Call of Duty Mobile состоялся 1 октября 2019 года. Игра получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

Напомним, Call of Duty Mobile — это шутер с видом от первого лица, разработанный китайской студией TiMi Studios. В игре есть три соревновательных режима: сетевая игра, королевская битва и зомби-режим.

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