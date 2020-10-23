Саранск, , 15:16 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 23 октября выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7726 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 56 человек, всего с начала пандемии выздоровел 6407 жителей Мордовии. 48 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие летальных случаев не регистрировалось. Накануне скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1271 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 22 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1495 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1019 человек.