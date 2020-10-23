Белгород, , 15:16 — REGNUM В Белгородской области 23 октября подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявили 10 тыс. 750 носителей коронавируса. Выздоровели 8759 человек, в том числе 81 пациент выписан за истекшие сутки. В стационарах находятся 575 человек, из них 54 на аппаратах ИВЛ, лечится амбулаторно 1261 пациент.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 74 человека.