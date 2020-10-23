Москва, , 15:11 — REGNUM Люди, страдающие сахарным диабетом, в десять раз чаще заражаются коронавирусной инфекцией. Такие цифры 23 октября на заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере привела вице-премьер Татьяна Голикова.

«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование COVID-19 встречается в 10,3 раза чаще», — уточнила председатель правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Она также добавила, что у больных диабетом отмечается более тяжёлое течение болезни. Также у них намного чаще развивается острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность, потребность в искусственной вентиляции легких, пишет ТАСС. Голикова отметила, что риск летального исхода у больных диабетом также выше.

По словам вице-премьера, как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что коронавирус более опасен для пациентов с сахарным диабетом или с лишним весом, заявлял директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, пациенты с диабетом очень тяжело переносят заболевание. Оно также вызывает более серьёзные последствия, чем у здоровых людей.