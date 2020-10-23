Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM В Ростовской области медицинский кислород производят четыре крупных предприятия. По словам заместителя донского губернатора — министра промышленности и энергетики Игоря Сорокина, проблем с запасами медицинского кислорода на Дону не было и нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

"В настоящее время производство работает в одну смену и при необходимости готово увеличить поставки в два раза. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в регионе потребность в медицинском кислороде возросла. Сегодня его суточное потребление в COVID-госпиталях Дона — 15,3 тыс. кубометров. Компании справляются с теми заказами, которые поступают из медицинских учреждений. Сегодня предприятия действуют по потребностям лечебных учреждений. Так что проблем с запасами медицинского кислорода в регионе нет и не было», — заявил чиновник.

Производственная мощность донских предприятий позволяет выпускать более 20 тыс. кубометров медицинского газа за смену. Крупнейшими поставщиками кислорода являются ЗАО «Кубаньтехгаз» и ООО «СпецХимТранс». В ближайшее время производство кислорода запустят на Ростовской АЭС.

ИА REGNUM напоминает, что Росздравнадзор начал проверку по факту появившегося в сети сообщения о ЧП в COVID-госпитале Ростова-на-Дону. По неподтверждённой информации, 13 пациентов якобы скончались из-за недостатка кислорода. Представители администрации областного центра это сообщение опровергли и назвали фейком.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отпуск