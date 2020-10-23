Йошкар-Ола, , 15:06 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 62 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в регионе выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили также 51 нового носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5733 случаев.

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