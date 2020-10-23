Магас, , 15:04 — REGNUM В Ингушетии за прошедший день скончались четверо жителей региона, у которых был подтвержден коронавирус. Это самый высокий прирост смертей за последний месяц. Общее число скончавшихся составило 94 человека, сообщили 23 октября в федеральном оперативном штабе. Это четвертый показатель в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана, Ставрополья и Кабардино-Балкарии.

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В настоящее время число «активных» больных в Ингушетии составляет 1182 человека. В тяжелом состоянии находится 31 пациент, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 355 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 141. <…> 344 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медиками не дому», — сообщили в местном оперштабе.

Общее число выявленных носителей коронавируса за все время в Ингушетии достигло 6880 человек. Из них вылечились 5609 пациентов. За прошедшие сутки число первых выросло на 56 человек, что является самым большим приростом за последние месяцы, а число вторых увеличилось всего на 11 человек.