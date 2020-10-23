Йошкар-Ола, , 15:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 23 октября выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили также 51 нового носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5733 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4718 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 46 человек. 62 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики. Накануне летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 953 человека.

По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 256 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 927 человек, из них у 918 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 октября выявили 1943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — это очередной «рекордный» показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1887 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 189 585 случаев.

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