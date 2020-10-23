23 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что допвыплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом могут быть продлены на 2021 год. По некоторым данным, с нового года эти выплаты перестанут идти транзитом через регионы и станут федеральными. Если такая поправка будет принята, то ясно, что причиной этому не только удобство администрирования, но и желание избежать новых скандалов на ровном месте. ИА REGNUM напоминает, чем закончились некоторые из этих скандалов в разных регионах страны.

ИА REGNUM, , 17:40 — REGNUM Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что дополнительные выплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом могут быть продлены на 2021 год. По данным «Коммерсанта», с нового года эти выплаты перестанут идти транзитом через регионы и станут федеральными.

Врач в защитном костюме. Дарья Драй © ИА REGNUM

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Если такая поправка будет принята, то ясно, что причиной этому не только удобство администрирования, но также (или прежде всего) — желание избежать новых скандалов на ровном месте.

В конце весны и летом 2020 года таких скандалов было множество: где-то выплаты приходили не вовремя, где-то — в сокращенном объеме, где-то они поступали не всем, а где-то не поступали вовсе.

В столице, по всей видимости, решили, что установление дополнительных ограничений губернаторам доверить можно, но выплаты — нет. Централизованный подход должен снизить зависимость и от проволочек на местах, и от самоуправства.

ИА REGNUM напоминает, чем закончились некоторые из скандалов с дополнительными выплатами в разных регионах России — от Махачкалы до Хабаровска.

В Хакасии скандал с неполучением медиками дополнительных средств разразился еще в апреле 2020 года. Прокуратура внесла представление главе региона Валентину Коновалову, в ведомстве констатировали, что местный Минздрав не принял своевременных мер для перечисления допвыплат за март и апрель.

Хакаские врачи Mz19.ru

О перечислении выплат власти отчитались 15 мая. При этом указывалось, что медработникам начислены «суммы, зависящие от количества фактически отработанного времени» — хотя решение о таком дифференцировании правительство России примет только осенью 2020 года, а весной платить должны были за сам факт работы с зараженными, а не за количество часов.

На Камчатке власти, в свою очередь, решили, что право на допвыплаты имеют не все врачи, работающие с зараженными, а только те, что входят в состав специально сформированных бригад. Медики категорически не согласились с таким подходом, указывая, что, к примеру, у хирургов ничуть не меньше шансов заразиться.

В мае 2020 года медики участковой службы областной поликлиники Еврейской автономной области направили жалобу Владимиру Путину. Они указали, что ежедневно рискуют здоровьем, но никаких выплат не получают и что в руководстве больницы считают, что никакие выплаты им вообще не положены. Аналогичное обращение было направлено и в прокуратуру.

В Хабаровском крае прокуратура выявила, что выплаты не получили сразу 620 врачей, имеющих на это право. Общая сумма составила 40 млн рублей. Указывалось, в частности, что в Комсомольске-на-Амуре сотрудники станции скорой помощи получили деньги только после того, как прокурор внес представление главврачу.

Лаборатория в Хабаровском крае Zdrav.khv.gov.ru

Были в регионе и другие скандалы. К президенту обращались медики Советской Гавани. В Хабаровске врачи тоже записали обращение к Путину, после чего на них написали заявление в полицию, обвинив в проведении несанкционированного митинга. Однако после того, как о таком «ассиметричном ответе» стало известно СМИ, заявление было отозвано.

В Удмуртии прокуроры нашли не только недоплаты (на сумму в полмиллиона рублей), но и переплаты. Выяснилось, что из-за нехватки врачей на работу принимали административных сотрудников и доплачивали им за работу с носителями вируса. Как и в ряде других регионов, выплаты медикам поступали с задержками — в Удмуртии их объяснили необходимостью подолгу уточнять диагнозы.

Северо-кавказским прокурорам уже к концу мая 2020 года пришлось провести более 200 проверок по вопросам выплат. С опозданием средства поступали медикам в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане. В одной из больниц Махачкалы врачи и санитары получали куда меньше указанного в постановлении правительства. В Дагестане и Северной Осетии «забыли» включить в список получателей выплат некоторых медиков, в том числе сотрудников скорой помощи. В Осетии, как выяснилось, с доплат вычитали НДФЛ. В общей сложности прокуратура вернула медикам 110 млн рублей.

Врачи в Махачкале Mkala.ru

В Карачаево-Черкесии к июню 2020 года тоже выявили целую россыпь нарушений. Некоторых врачей не включили в списки. Других включили, но выплат не перечислили. С третьих начали взимать налоги. В прокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства опросили почти 10 тысяч местных медиков. Средства были дополнительно начислены 158 сотрудникам.

О том, что все долги перед врачами погашены, власти региона отчитались лишь в конце июля.

В Усть-Донецком районе Ростовской области выплат стимулирующих надбавок медикам пришлось добиваться через прокуратуру. В ходе проверки было выявлено, что четверо сотрудников центральной районной больницы Усть-Донецкого района, которые лечили пациентов с коронавирусом, не получили доплаты за апрель. В итоге деньги им удалось получить только в июне.

Странная ситуация наблюдалась в ростовской городской больнице №4. Там в конце весны — начале лета 2020 года ежедневно выявлялись пациенты с коронавирусом. Однако никаких доплат медики не получили. К зарплате им прибавили региональные выплаты в размере до 28 тысяч рублей, но при этом лишили ежемесячного приработка, который составляет до 50% зарплаты. Только после огласки ситуации в социальных сетях, руководство больницы начало разбираться в ситуации.

В Краснодарском крае, в городе Армавире главный врач городской больницы был уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с коронавирусными пациентами в мае месяце. С выплатами разбиралась прокуратура. Также в мае случаи отказов в выплатах стимулирующих доплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, фиксировались на станции скорой помощи в Абинске, а также в районах края. Во всех эпизодах разбирались прокуратура и Следственный комитет.