Ижевск, , 14:55 — REGNUM Минздрав Удмуртии заключил контракты на производство исследований по выявлению заражения коронавирусом ещё с тремя лабораториями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Дополнительные договора заключены с лабораторией «МедЛаб-Экспресс», лабораторией «ХРС» и казанской лабораторией «СитиЛаб». Совокупная мощность этих лабораторий составляет около 4 тыс. тестов в сутки.

Включение новых лабораторий в схему тестирования жителей Удмуртии поможет сократить сроки ожидания результатов анализов.

Напомниа, ранее глава республики Александр Бречалов говорил, что срок ожидания результата от момента сдачи теста на коронавирус необходимо сократить до 48 часов.

Читайте также: Глава Удмуртии поручил делать тесты на коронавирус за двое суток

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 23 октября в республике провели 468 395 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5 154 тестов на коронавирус, что стало очередным рекордным показателем за сутки. Накануне было выполнено 5145 исследований.

Читайте также: В Удмуртии вторые сутки подряд проводят более 5 тыс. тестов на коронавирус