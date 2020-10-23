Женева, Швейцария, , 14:54 — REGNUM Режим международной чрезвычайной ситуации в связи с полиомиелитом, который действует с 2014 года, должен быть продлён на очередные три месяца. Об этом 23 октября сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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В организации отметили, что такие рекомендации связаны с сохраняющейся высокой угрозой распространения этого заболевания в мире. Эксперты выразили беспокойство по поводу длительности этого режима в отношении полиомиелита, пишет ТАСС. Вместе с тем они считают, что «нынешняя ситуация является экстраординарной», поскольку риск распространения болезни усиливается и это требует координации действий со стороны международного сообщества. В частности, речь идёт о ситуации в Пакистане, Афганистане и Йемене.

По данным ВОЗ с начала 2020 года и по состоянию на 5 октября поступили сообщения о 121 случае заражения диким полиовирусом. Для сравнения: годом ранее было зафиксировано 85 случаев. Эксперты констатировали, что в текущем году заболеваемость полиомиелитом остается «высокой».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Африка была объявлена свободной от дикого полиовируса. Последней африканской страной, где было побежден это заболевание, стала Нигерия.