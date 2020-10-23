Москва, , 14:53 — REGNUM Регионы должны принимать решение по ограничениям из-за пандемии коронавируса, исходя из реалий на собственной территории. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Пока субъекты федерации стараются не вводить жёстких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно и аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», — сказал Путин.

По его словам, такие вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов: «Также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса».